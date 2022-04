FNs bærekraftmål nummer 6 er å sikre tilgang til rent vann og gode sanitære forhold til alle. I Nepal er det bare 18% som har dette nå. Mange får helseproblemer fordi vannet de drikker eller vasker seg i ikke er rent. Fattige kvinner må ofte gå lange avstander for å få tak i det rene vannet. Nå vil vi gå skrittene med dem.

Mount Everest er 8849 meter høyt. De færreste av oss kommer helt til topps. Men de fleste kan samle inn krone på krone – 8849 kroner. Alle pengene går til å bygge vannstasjoner på skoler og helsesentre i Rukum-regionen. Dette er særlig viktig for barn i vekst og gravide kvinner:

Bedre hygiene gjør det tryggere for kvinner å føde.

Risikoen for at barna får helseproblemer blir mindre.

Det er de små skrittene som gjelder – bli med og gå skritt for skritt du også!

Sammen setter vi varige spor.

Hvordan bidra?

#Spleis 8849

Opprett en spleis. Oppfordre folk til gi.

Målet er å samle inn kroner 8849, som er antall høydemeter til Mount Everest.

Du kan også velge å knytte kampanjen til en aktivitet. Noen velger å gå 8849 meter.

#GÅ!

Gå for Nepal

Du kan også løpe, sykle, padle eller annet.

#Spons!

Skaff sponsorer som støtter deg per meter, kilometer eller høydemeter

Be dem gi et valgfritt beløp

Forsøk å samle inn 8849 kroner (finn din egen vri!)

Er du med?

Del gjerne bilder av deg i sosiale medier!

Hashtag #MountEverest #8849 #Nepal #himalpartner

Ønsker du å støtte aksjonen direkte, kan du gi på Vipps: 15521 - HimalPartner.